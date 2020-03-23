Австралия отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Австралийский олимпийский комитет не намерен отправлять на летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио свою национальную команду из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте комитета.

"Сегодня утром Австралийский олимпийский комитет провел заседание Исполнительного совета посредством телеконференции и единодушно согласился с тем, что сборная Австралии не может быть собрана в меняющихся обстоятельствах в Австралии и мире", - говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение приняли национальные олимпийский и паралимпийский комитеты Канады.

Как сообщалось, к Международному олимпийскому комитету с призывом отложить Олимпиаду, пока пандемия коронавируса не будет взята под контроль, обратилось сообщество спортсменов Global Athlete. Президент МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели.

Летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.