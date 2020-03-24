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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В Саудовской Аравии умер первый пациент с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии зарегистрирована первая смерть пациента, заболевшего коронавирусом, сообщает во вторник телеканал Al Arabiya.

По его данным, скончавшийся - иностранец, его национальность и пол не уточняется. Он умер в больнице в Медине.

Во вторник в Саудовской Аравии медики выявили 205 случаев коронавируса, теперь общее число заболевших составляет 767 человек.

В рамках борьбы с заболеванием Саудовская Аравия приостановила международные и внутренние рейсы, прекратила работу поездов, автобусов и такси на территории страны. Ночью действует комендантский час.

Саудовская Аравия

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