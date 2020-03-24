Минск предложил Москве координировать усилия по борьбе с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии считают правильным в рамках Союзного государства с Россией теснее координировать усилия в условиях борьбы с коронавирусом.

"Наверное, было бы правильно плотнее координировать действия в связи с этой ситуацией", - сказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Слова Румаса приводит госагентство БелТА.

Кроме того, глава белорусского правительства предложил обсудить дату и повестку предстоящего заседания Совета министров Союзного государства.

"У нас много вопросов, мы достаточно долго не собирались в очном режиме. Поэтому надо обменяться планами", - отметил он.

"Ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы, поэтому важно узнать ваше мнение, какие у нас есть возможности встретиться для очного обсуждения вопросов", - добавил Румас.

В свою очередь Рапота сказал, что предварительно в повестку союзного Совмина включено 19 вопросов, однако у сторон есть желание добавить еще пункты.