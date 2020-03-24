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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Польша выдала РФ обвиняемую в особо крупном мошенничестве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Россию из Польши экстрадирована россиянка, обвиняемая в мошенничестве с договорами займов на сумму почти в 2 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Светлана Карагозян (Максименко) обвиняется в преступлениях, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), отметили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в 2007-2008 годах, будучи учредителем и гендиректором обществ "Торговый дом "Триада" и "Партнер", Карагозян заключила с потерпевшими договоры займа, однако взятые на себя обязательства исполнять не намеревалась.

В результате ее действий заемщикам причинен ущерб на общую сумму почти 2 млн рублей, отметили в надзорном ведомстве.

Карагозян скрылась от правосудия и была объявлена в международный розыск. В июле 2019 года ее задержали на территории Польши. Генпрокуратура РФ направила польским коллегам запрос о выдаче обвиняемой в Россию, этот запрос был удовлетворен.

Польша Генпрокуратура РФ Светлана Карагозян

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