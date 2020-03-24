Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

Ирландцам запретили собираться группами в более чем четыре человека

Закрываются театры, клубы, спортзалы, парикмахерские, библиотеки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии объявило во вторник о введении новых ограничительных мер, направленных на то, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает The Irish Times.

"Мы верим в то, что нам необходимо делать больше для того, чтобы сбить пик (статистической - ИФ) кривой. Людям следует оставаться дома, если это возможно. Это самый лучший способ замедлить вирус", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на брифинге в Дублине.

В целях борьбы против пандемии собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп в максимум четыре человека. Школы в стране будут закрыты до 19 апреля. Также не будут работать не жизненно важные магазины, а также театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, будут отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии будут работать только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Кроме того, тех ирландцев, которые могут работать удаленно, переведут на такой формат. Людей призывают выходить в магазины только в случае необходимости. Можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

В Ирландии выявлено 1125 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.

Ирландия

Новости

Франция перешла порог в 1 тыс. смертей от COVID-19

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Индия введет общенациональный карантин на 21 день

Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Путин примет участие в экстренном видеосаммите G20 по борьбе с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');