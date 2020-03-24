Ирландцам запретили собираться группами в более чем четыре человека

Закрываются театры, клубы, спортзалы, парикмахерские, библиотеки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство Ирландии объявило во вторник о введении новых ограничительных мер, направленных на то, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает The Irish Times.

"Мы верим в то, что нам необходимо делать больше для того, чтобы сбить пик (статистической - ИФ) кривой. Людям следует оставаться дома, если это возможно. Это самый лучший способ замедлить вирус", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, выступая на брифинге в Дублине.

В целях борьбы против пандемии собрания людей в общественных местах теперь ограничиваются до групп в максимум четыре человека. Школы в стране будут закрыты до 19 апреля. Также не будут работать не жизненно важные магазины, а также театры, клубы, спортзалы, парикмахерские и библиотеки, будут отменены все спортивные мероприятия.

Кафе и рестораны в Ирландии будут работать только для оформления заказов на вынос и с доставкой на дом. Кроме того, тех ирландцев, которые могут работать удаленно, переведут на такой формат. Людей призывают выходить в магазины только в случае необходимости. Можно покидать дома, чтобы обратиться за медицинской помощью или оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Также разрешается выходить на улицу для выполнения спортивных упражнений.

В Ирландии выявлено 1125 случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались.