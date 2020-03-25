Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 400 тысячам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 8:00 среды по московскому времени, в мире насчитывался 399 191 человек, инфицированный коронавирусом COVID-19, скончались 18 149 человека, выздоровели более 101 тысяч инфицированных, сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 43 591, скончавшихся - на 2058 человек.

Издание ведет электронный подсчет скончавшихся и излечившихся больных, основанный на официальных данных стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро среды, в стране зафиксировано 6 820 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии (рост за сутки на 733). Всего зарегистрировано 69 176 заболевших (рост за сутки на 5 249).

В Испании зафиксировано 39 673 больных (скончались 2 696), в Германии - 27436 тыс. (114), во Франции - 22 300 (1100), в Швейцарии - 8 836 (86), в Великобритании - 8077 (422), в Нидерландах - 5560 (213), в Австрии - 4 876 (28), в Бельгии - 3743 (88), в Норвегии - 2 566 (10), в Португалии - 2 362 (33), в Швеции - 2 272 (36), в Дании - 1 591 (32), в Турции - 1 529 (37), в Чехии - 1 394 (три), в Ирландии - 1 329 (семь), в Люксембурге 1 099 (восемь).

В США на вечер вторника, по данным издания, зафиксировано 44 119 случаев заражения коронавирусом (скончался 541 человек). В то же время, согласно сведениям американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 041 случай заражения и 790 летальных исходов.

В Бразилии выявлен 2201 случай заболевания (скончались 46), в Канаде - 1 959 (47), в Эквадоре - 1049 (27).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где за истекшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, из них три - в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 281, зарегистрировано 81 218 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 163, заболел 67 801.

В Южной Корее число заболевших - 9 137 при 126 случаях летального исхода.

В Иране число жертв достигло 1 934 при 24 811 тзаразившемся, в Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, стоящего в Йокогаме, заразились 1 853 (53), в Израиле - 1 930 (три), в Малайзии- 1 624 (16).

В Австралии выявлено 2 252 случая заражения при восьми случаях летального исхода.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией. Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.