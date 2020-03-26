Власти США обвинили Мадуро в участии в наркоторговле

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минюст США в четверг обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также нескольких его сподвижников в участии в наркоторговле.

Решение выдвинуть обвинения против Мадуро озвучил генпрокурор США Уильям Барр.

"По нашим примерным оценкам, по маршрутам из Венесуэлы отправляется от 200 до 250 метротонн кокаина. Эти 250 метрических тонн равны 300 млн смертельных доз", - заявили в Минюсте США.

В частности, Минюст США полагает, что венесуэльское руководство состоит в сговоре с колумбийскими повстанцами и их целью является "затопление Соединенных Штатов кокаином".

Госдепартамент США со своей стороны предлагает награду в размере $15 млн за информацию о Мадуро, а также по $10 млн - за информацию о каждом из разыскиваемых венесуэльских чиновников, которые также, по мнению властей США, тоже причастны к наркоторговле.

"Госдепартамент США предлагает вознаграждение в размере до $15 млн за информацию, касающуюся Николаса Мадуро", - говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, распространенном Госдепартаментом США.

"Занимая ключевые посты при режиме Мадуро, эти люди злоупотребили общественным доверием, содействуя отгрузке наркотиков из Венесуэлы, включая контроль над вылетающими с венесуэльских авиабаз самолетами и над маршрутами наркотиков через порты в Венесуэле", - отмечается в нем.