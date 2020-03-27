Канада отказалась размещать военных на границе с США для борьбы с коронавирусом

Соответствующее предложение поступило Оттаве от американской администрации

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Власти Канады заявили администрации президента США Дональда Трампа, что предложение разместить войска на границе двух стран в условиях пандемии COVID-19 является совершенно ненужным и нанесет ущерб отношениям между двумя давними союзниками, сообщает Associated Press.

"Канада и Соединенные Штаты имеют самую длинную немилитаризованную границу в мире, и в наших интересах, чтобы она оставалась такой", - сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В свою очередь вице-премьер Канады Христя Фриленд заявила в ходе пресс-конференции, что они сообщили администрации Трампа, что нет никакого оправдания для размещения войск на границе.

По ее мнению, это "совершенно ненужный шаг", который Канада будет рассматривать как "наносящий ущерб отношениям".

"Ситуация в области общественного здравоохранения не требует таких действий (...) и Канада решительно выступает против этого предложения США", - добавила она.

В Соединенных Штатах, по последним данным, подтверждено 83,5 тысячи случаев COVID-19, в Канаде выявлено более 4 тысяч заболевших.