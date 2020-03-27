Лукашенко заявил о "печальном опыте Москвы" в плане градостроительства

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел бы, чтобы Минск превратился в огромный конгломерат наподобие Москвы или Лондона.

"Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?" - сказал Лукашенко, посещая в пятницу предприятие "Белгипс" в Минском районе. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

Он напомнил, что к застройщикам в Белоруссии предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства.

Президент подчеркнул, что в Белоруссии "не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей". "Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры", - заметил Лукашенко.