Владелец Louis Vuitton начнет производить антисептик для борьбы с коронавирусом

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания LVMH, которой принадлежат бренды Christian Dior и Louis Vuitton, с понедельника начинает производство антисептика, чтобы бесплатно передать его французским органам здравоохранения для борьбы с коронавирусом, сообщил телеканал CNBC.

Водно-спиртовой гель будут производить на трех предприятиях компании, специализирующихся на косметике. Медицинские учреждения получат антисептик бесплатно, компания будет производить его так долго, насколько это потребуется.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 во Франции составляет 5,4 тыс. человек, число жертв новой инфекции составило 120 человек.

В рамках борьбы против коронавируса во Франции с воскресенья, 15 марта, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры.