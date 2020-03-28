Глава МИД Украины попросил Нидерланды о содействии в закупке аппаратов ИВЛ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Нидерландов Стеф Блок во время телефонного разговора обсудили актуальную ситуацию с борьбой против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в частности, глава украинского МИДа обратился к голландскому коллеге с просьбой содействовать в закупке аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщило дипломатическое ведомство.

"Кулеба поблагодарил коллегу за помощь, которую оказывают Нидерланды украинским гражданам, которые возвращаются на родину транзитом через аэропорт г. Амстердам. Со своей стороны Стеф Блок поблагодарил Украину за содействие в возвращении на Родину группы нидерландских граждан", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в пятницу.

Также Кулеба отметил важность сохранения в условиях пандемии торгово-экономических связей между странами. Собеседники также отметили превосходный уровень сотрудничества компетентных органов Украины и Нидерландов по делу о MH17.