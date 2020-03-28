В ЛНР приравняли линию разграничения в Донбассе к госгранице с Украиной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому линия соприкосновения между ЛНР и Украиной приравнивается по статусу к государственной границе.

"Постановляю определить, что линия фактического разграничения, проходящая между территорией, находящейся под контролем Луганской народной республики и территории Луганской народной республики, временно находящейся под контролем государства Украина, приравнивается к статусу государственной границы", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Пасечника в субботу.

Ранее граница между ЛНР и Украиной была установлена в пределах всей Луганской области Украины.

"Установить, что в исключительных случаях и гуманитарных целях для недопущения миграционных процессов допускается въезд с территории Украины на территорию ЛНР лиц, зарегистрированных на территории республики, организованными группами с осуществлением принудительной госпитализации лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами; размещением в обсервационные отделения сроком на 14 дней при отсутствии указанных выше симптомов", - говорится в указе Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.

Там отмечается, что "въезд может быть осуществлён по мере необходимости, но не чаще одного раза в две недели на основании отдельного решения чрезвычайной противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР".

Ранее в рамках указа главы ЛНР о введении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом въезд в республику с территории Украины был полностью закрыт.