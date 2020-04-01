Песков заявил, что не знает о просьбе Минска о помощи в борьбе с COVID-19

Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Минск направил Москве просьбу оказать помощь в борьбе с коронавирусом.

"Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения, просто не обладаю такой информацией, но еще раз повторяю, что Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке", - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что бороться с вирусом без взаимодействия и взаимной выручки и помощи невозможно. "И это касается абсолютно всех стран мира", - заявил Песков.

"В случае, когда мы говорим о нашей братской стране, конечно, здесь ситуация особенная", - добавил пресс-секретарь президента.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в российских госструктурах сообщила о том, что Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой выделить медицинские маски, тестовые системы и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

1 апреля стало известно, что в Белоруссии зафиксирована вторая смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Однако белорусский Минздрав прекратил предоставлять данные об общем числе уже переболевших коронавирусом и выписанных, таким образом нельзя посчитать общее число инфицированных за все время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл объявленную ВОЗ пандемию коронавируса COVID-19 психозом и заявлял, что люди больше пострадают от паники, чем от самого вируса. Также он выступает против массовой изоляции людей во время пандемии.

"Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства", - считает Лукашенко.