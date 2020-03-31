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Сирийские военные сбили над провинцией Хомс несколько израильских ракет

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПВО Сирии во вторник отбила в провинции Хомс атаку израильских военных, сообщило сирийское агентство SANA.

По данным агентства, израильская авиация, находясь в воздушном пространстве Ливана, выпустила по сирийской территории ракеты. Однако сирийским системам ПВО удалось сбить ракеты до того, как они достигли целей, отмечает SANA.

Агентство не уточняет, есть ли какие-либо разрушения на земле и есть ли пострадавшие в результате атаки. Также SANA не сообщает, сколько всего ракет было выпущено и сколько перехвачено.

Сирия Хомс Израиль

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