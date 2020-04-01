В Израиле зафиксировали самый большой прирост зараженных за все время пандемии

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Израиле выявили 5591 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает Times of Israel в среду со ссылкой на данные Минздрава.

За последние сутки заражение коронавирусом выявили у 760 человек, это самый большой прирост зараженных за все время.

Среди них 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 76 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У большинства зараженных в Израиле болезнь протекает в легкой форме.

По данным Минздрава, 21 человек скончался после заражения, 21-й жертвой пандемии стала 98-летняя женщина, у которой были серьезные проблемы со здоровьем, отмечает Times of Israel. Кроме того, по последним данным, выздоровели 226 заразившихся