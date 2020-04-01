Греческие ученые заявили о влиянии климата на распространение COVID-19

В теплых странах коронавирус распространяется медленнее, выяснили исследователи

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Группа греческих ученых пришла к выводу, что в странах с низкой температурой коронавирус распространяется быстрее, чем с теплой, пишет местная газета "Катимерини".

"Мы выявили явное влияние температуры на показатель распространения заболевания", - сказал участник исследования, пульмонолог, профессор Константинос Гургулианис.

Согласно результатам исследования, показатель выявления новых случаев заболевания в день и общее число подтвержденных заражений в странах, где температура воздуха составляет от 0 до 18 градусов по Цельсию, выше, чем в странах с более теплым климатом.

Между тем, исследователи отмечают, что "итоговое число заражений зависит в значительной степени от мер, предпринимаемых для предотвращения распространения вируса, а также от различных методик фиксирования случаев" инфицирования.

В научной работе принимали участие специалисты пульмонологической клиники при Университете Фессалии.

По последним данным, в мире с начала эпидемии зарегистрировано более 850 тыс. случаев заражения, около 42 тыс. скончались. Почти 180 тыс. выздоровели.