Белоруссия на три месяца запретила экспорт лука, чеснока и гречки

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия ввела трехмесячный мораторий на экспорт лука, чеснока и гречневой крупы, сообщил национальный правовой интернет-портал со ссылкой на постановление правительства от 31 марта.

"В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый и чеснок. Эти товары запрещено вывозить вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

МИД Белоруссии поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом запрете, а также внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев, отмечается в сообщении.

31 марта Коллегия ЕЭК ввела временный запрет на вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продовольственных товаров. Под ограничение подпадают репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня.

Это второй пакет мер, принятых комиссией в связи с распространением коронавируса. Первый касался запрета на вывоз за пределы ЕАЭС широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты, в частности, масок, очков.

Кроме того, ЕЭК решила обнулить импортные пошлины на медицинские товары, ввозимые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера будет действовать до 30 сентября 2020 года.