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Россиян выселили из отелей на Сейшельских островах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Застрявших на Сейшелах российских туристов выселили из отелей и до сих пор нет ясности, как они вернутся домой, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Пандемия коронавируса

Их перевезли на осторв Маэ.

Ранее РСТ сообщил, что гостиницы Сейшел закрылись на карантин, на островах застряли 193 гражданина России, а авиасообщение с островами прервано. В принимающей компании на Сейшелах говорили, что вывозной рейс планировался на 26 марта, но пока не состоялся.

"Отели острова закрылись на карантин, работают только два, в которых пытаются разместиться все иностранные туристы. У туристов есть информация, что единственный вывозной рейс выполнит QatarAirways 3 апреля. Однако места на него есть только до столицы Катара Дохи, до Москвы мест нет", - рассказали в РСТ..

МИД РФ сообщал на своей странице в Facebook, что на 1 апреля запланирован вывозной рейс авиакомпании "Россия", на котором смогут покинуть Сейшелы 157 человек. Однако Росавиация не включила его в перечень запланированных вывозных рейсов, размещенный на сайте ведомства.

По информации РСТ, около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах из-за приостановки авиасообщения.

Сейшелы МИД РСТ

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