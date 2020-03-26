ОАЭ разрешили пять рейсов в РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ОАЭ дали разрешение на вылет из страны пяти рейсов с российскими гражданами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эмираты дали разрешение на 5 рейсов. Спасибо, Абу-Даби", - написала Захарова в фейсбуке в четверг.

Накануне сообщалось, что "Аэрофлот", "Победа" и AZUR air не могут вывезти россиян из аэропорта Дубая из-за отсутствия разрешения на рейсы от авиавластей ОАЭ.

"До сих пор мы ожидаем разрешения на вывоз клиентов "Победы" из Дубая. Наш МИД и мы сделали сегодня все необходимое для этого, но, к сожалению, власти ОАЭ до сих пор молчат", - сказала представитель "Победы" накануне журналистам. Утром в среду она сообщала, что авиавласти ОАЭ сначала выдали компании разрешение на рейс, и та отправила пустой самолет в Дубай для вывоза 189 пассажиров. Однако позднее разрешение было аннулировано, в связи с чем самолет пришлось сажать в Махачкале для ожидания решения вопроса.

Между тем, по данным источника "Интерфакса", в аэропорту Дубая также ожидали вылета и пассажиры "Аэрофлота", у которого также нет разрешения от авиавластей ОАЭ.

"Пассажиры "Аэрофлота" прямо сейчас также сидят в аэропорту и ждут вылета, но и у "Аэрофлота" нет разрешения на сегодняшний рейс. Люди не понимают, чего они ждут, но и уйти из аэропорта боятся", - сказал источник в группе "Аэрофлот". Представитель компании подтвердил эту информацию, уточнив, что вылета ожидают более 300 человек.

У AZUR air сложности с возвратом из Дубая туристов двух рейсов - в Москву и Красноярск, в общей сложности 536 человек, сообщила "Интерфаксу" представитель компании.

"Власти ОАЭ не дают разрешения на рейсы, которые планировались к вылету еще 24 марта. На время ожидания стратегический партнер ANEX Tour за свой счет разместил туристов в гостиницы. Авиакомпания совместно со всеми ведомствами принимает самое активное участие по получению разрешений на вылет. Вторые сутки авиаперевозчик держит два воздушных судна и экипажи специально под этих пассажиров. После получения разрешения авиакомпания AZUR air готова в течение часа вылететь за пассажирами в Дубай", - отметила она.