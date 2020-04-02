Чиновники правящей в Грузии партии перечислят треть зарплаты на борьбу с COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Каждый из членов правительства Грузии и парламентского большинства в течение трех месяцев будут перечислять 1/3 зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в четверг.

"В знак солидарности в отношении наших сограждан, на основании проходящих в партии консультаций, принято решение, что представители "Грузинской мечты" в парламенте и правительстве Грузии в последующие три месяца будут перечислять треть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом", - сказал Кобахидзе.

При этом он выразил уверенность, что и другие члены партии, у кого есть возможность, сделают соответствующие взносы в фонд.

"В партии не прекращаются дискуссии о том, какой дополнительный вклад мы можем внести в борьбу с этой эпидемией и ее последствиями. Убежден, что и другие члены нашей партии, те, кто трудозанят в публичном или частном секторе, и у кого есть доход и возможность, несмотря на сложную ситуацию, осуществят взносы в этот фонд", - заявил Кобахидзе.

По его словам, в борьбе с пандемией COVID-19, "солидарность является тем главным, что поможет преодолеть проблему с минимальным ущербом здоровью и благополучию граждан".

К настоящему времени в созданном по инициативе частного сектора Фонде StopCoV по борьбе с коронавирусом аккумулировано более 21 млн лари (около $6,5 млн). Деньги в фонд зачисляют как бизнес-компании, так и рядовые граждане. Главная задача фонда - оказание помощи социально незащищенным слоям населения, тем, кто сейчас больше всего в ней нуждается.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 134 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 26 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 281 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 550 человек.