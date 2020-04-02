Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Чиновники правящей в Грузии партии перечислят треть зарплаты на борьбу с COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Каждый из членов правительства Грузии и парламентского большинства в течение трех месяцев будут перечислять 1/3 зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе на брифинге в четверг.

"В знак солидарности в отношении наших сограждан, на основании проходящих в партии консультаций, принято решение, что представители "Грузинской мечты" в парламенте и правительстве Грузии в последующие три месяца будут перечислять треть своей зарплаты в фонд борьбы с коронавирусом", - сказал Кобахидзе.

При этом он выразил уверенность, что и другие члены партии, у кого есть возможность, сделают соответствующие взносы в фонд.

"В партии не прекращаются дискуссии о том, какой дополнительный вклад мы можем внести в борьбу с этой эпидемией и ее последствиями. Убежден, что и другие члены нашей партии, те, кто трудозанят в публичном или частном секторе, и у кого есть доход и возможность, несмотря на сложную ситуацию, осуществят взносы в этот фонд", - заявил Кобахидзе.

По его словам, в борьбе с пандемией COVID-19, "солидарность является тем главным, что поможет преодолеть проблему с минимальным ущербом здоровью и благополучию граждан".

К настоящему времени в созданном по инициативе частного сектора Фонде StopCoV по борьбе с коронавирусом аккумулировано более 21 млн лари (около $6,5 млн). Деньги в фонд зачисляют как бизнес-компании, так и рядовые граждане. Главная задача фонда - оказание помощи социально незащищенным слоям населения, тем, кто сейчас больше всего в ней нуждается.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 134 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 26 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 281 пациентов, в режиме карантина - 5 тыс. 550 человек.

Грузия

Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тысяч человек

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');