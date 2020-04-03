Лукашенко счел излишней "шумиху" по поводу четырех умерших от коронавируса

По его мнению, "вирус атакует слабых"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает чрезмерной "шумиху" по поводу четверых умерших от коронавируса в стране и подчеркивает, что "вирус атакует слабых".

"305 человек (зараженных коронавирусом - ИФ) по всей стране - это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ИФ), и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус", - заявил Лукашенко в пятницу. Фрагмент его комментария показал телеканал ОНТ.

"Я спросил вчера у Шерстнева (Николай Шерстнев, губернатор Витебской области - ИФ) по поводу последнего случая смерти. Он сказал: "А как можно жить? 135 кг веса! (у скончавшегося от коронавируса - ИФ) Сердце почти не работает, это болит, то болит, целый букет болезней. Вирус атакует слабых", - сказал белорусский президент журналистам.

По данным белорусских СМИ, ночью 2 апреля в Витебском областном клиническом специализированном центре умер военный пенсионер, ему было 70 лет. Как передает портал tut.by со ссылкой на родственников, 13 марта мужчина поступил в отделение хирургии с диагнозом "тромбоз подколенного сосуда", через пять дней его выписали домой с температурой 38. "Сказали, что грипп нужно лечить дома. Но состояние мужчины ухудшалось, через два дня ему сделали рентген в поликлинике и оттуда с двусторонней пневмонией забрали в ту же больницу. Пять дней пациент был в реанимации на ИВЛ, но спасти его не удалось. У мужчины был положительный тест на коронавирус. COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией", - написал портал.