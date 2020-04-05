Украинские пожарные потушили масштабный пожар в Чернобыльской зоне

Спасатели отмечали, что тушение пожара временами осложнялось повышенным радиационным фоном

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Украинские пожарные с помощью авиации сбросили на открытый огонь в Чернобыльской зоне отчуждения 50 тонн воды, пожар потушен, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 7:00 открытого огня нет, но "наблюдается тление отдельных ячеек".

В ГСЧС отметили, что радиационный фон "в пределах нормы". Однако ранее спасатели сообщали, что тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках.