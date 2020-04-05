На Украине заявили, что пожар в Чернобыльской зоне еще не потушен

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на день 5 апреля продолжается ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Там отметили, что не потушено возгорание между селами Владимировка и Жовтневе на площади около 20 га. А также вблизи села Раговка на площади около 5 га.

Накануне стало известно, что в зоне отчуждения вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.