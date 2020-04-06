Украинские власти привлекли авиацию к тушению пожаров в чернобыльской зоне

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Продолжается тушение лесного пожара в чернобыльской зоне отчуждения , сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации ведомства, продолжается ликвидация двух очагов пожаров на площади 20 га и 5 га. Привлечена авиация, в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8.

По предварительной информации, причиной пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС стал поджог.

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.