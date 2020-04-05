Трамп направил тысячу военных медиков в штат Нью-Йорк

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился отправить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19 в Соединенных Штатах.

"По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка" (распространения коронавируса - ИФ)", - сказал Трамп в субботу журналистам в Белом доме.

Он уточнил, что речь идет о военных врачах, и добавил, что "в нынешних условиях мы привлекаем военных специалистов в большем масштабе".

Кроме того, президент США сообщил об отправке в штат Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких: из 10 тысяч, имеющихся на складах, часть отправят непосредственно в город Нью-Йорк, часть предназначена для одноименного штата.

Трамп также отметил, что Нью-Йорку помогают и отдельные штаты США. Так, по его словам, Орегон направит 140 аппаратов ИВЛ "непосредственно в Нью-Йорк".

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тысяч) и смертей. Так, более 3,5 тысячи жертв коронавируса приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тысячи человек умерли в одноименном городе.

Всего в Соединенных Штатах выявлено уже свыше 300 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 8 тысяч человек скончались.