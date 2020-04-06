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В Ливии сбили транспортный самолет с амуницией для армии Хафтара

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Силы правительства национального согласия Ливии (ПНС), признанного ООН, накануне сбили транспортный самолет с грузом амуниции для бойцов маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщило в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя войск ПНС.

По данным агентства, самолет был атакован перед посадкой на взлетную полосу возле города Тархуна в 80 км к югу от Триполи.

О других деталях инцидента не сообщается.

В настоящее время в Ливии наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное ООН ПНС в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

В минувшую пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что пандемия коронавируса привела к приостановке боевых действий во многих районах мира, однако исключением стала Ливия. Боррель констатировал, что боевые действия в районе Триполи активизируются.

Ливия Халифа Хафтар

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