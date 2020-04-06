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Штат Нью-Йорк останется на коронавирусной "паузе" до 29 апреля

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о продлении режима "Нью-Йорк на паузе": школы, а также предприятия и организации, деятельность которых не носит первостепенный характер, будут закрыты до 29 апреля.

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По его словам, ситуация в штате меняется, "уровень распространения инфекции идет вниз", потому что "работает социальное дистанцирование". "Мы должны продолжать социальное дистанцирование", - подчеркнул губернатор.

Он заявил о повышении штрафа с $500 до $1000 за несоблюдение социальной дистанции. "Вы не имеете права рисковать чужой жизнью", - пояснил Куомо.

Ранее в марте губернатор постановил закрыть школы и предприятия непервостепенного характера.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

По данным Куомо, на настоящий момент в штате зафиксировано 130 689 случаев заражения COVID-19 и 4 758 смертей.

США Нью-Йорк коронавирус

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