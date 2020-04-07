В Индии неизвестные выставили на продажу самую высокую статую в мире

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Индийская полиция открыла расследование в отношении людей, разместивших на сайте частных объявлений сообщение о продаже "Статуи единства" - самой большой статуи в мире, возведенной в индийском штате Гуджарат.

По сообщению Indian Express, на сайте появилось объявление, в котором говорилось: "Чрезвычайно! Продается "Статуя единства", поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование".

Авторы объявления выставили цену в 3 млрд индийских рупий ($39,5 млн), однако позже администрация сайта удалила скандальное объявление.

Руководитель ведомства, отвечающего за сохранность статуи, Нилеш Дубэй, комментируя ситуацию, возложил ответственность за произошедшее на администрацию сайта объявлений, которая не удосужилась проверить объявление перед публикацией.

Indian Express отмечает, что расследование открыто по фактам "публикации и распространения слухов, а также фальсификации". Авторов объявления ищут.