Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

В Индии неизвестные выставили на продажу самую высокую статую в мире

В Индии неизвестные выставили на продажу самую высокую статую в мире
Фото: АР/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Индийская полиция открыла расследование в отношении людей, разместивших на сайте частных объявлений сообщение о продаже "Статуи единства" - самой большой статуи в мире, возведенной в индийском штате Гуджарат.

По сообщению Indian Express, на сайте появилось объявление, в котором говорилось: "Чрезвычайно! Продается "Статуя единства", поскольку необходимы средства для больниц и на медицинское оборудование".

Авторы объявления выставили цену в 3 млрд индийских рупий ($39,5 млн), однако позже администрация сайта удалила скандальное объявление.

Руководитель ведомства, отвечающего за сохранность статуи, Нилеш Дубэй, комментируя ситуацию, возложил ответственность за произошедшее на администрацию сайта объявлений, которая не удосужилась проверить объявление перед публикацией.

Indian Express отмечает, что расследование открыто по фактам "публикации и распространения слухов, а также фальсификации". Авторов объявления ищут.

"Статуя единства", венчающая мемориал, посвященный индийскому государственному деятелю Валлабхаи Пателю, была открыта 31 октября 2018 года. С тех пор она стала одной из туристических достопримечательностей индийского штата Гуджарат. Её высота вместе с постаментом составляет 240 метров, без постамента - 182 метра.

В Индии возвели самую высокую в мире статую

7
Монумент посвящен Сардару Валлабхаи Пателю - национальному герою Индии, борцу за независимость страны от Великобритании, одному из авторов конституции независимой ИндииОн занимал пост министра внутренних дел и вице-премьера Индии в период с 1947 по 1950 гг. За его заслуги перед страной ему было присвоено почетное прозвище Сардар, что означает "вождь".Монумент расположен напротив плотины Нармада на речном острове под названием Садху Бет. Памятник вместе с его окрестностями занимает более 20 000 квадратных метров и окружен искусственным озером площадью 12 кв. км.Статуя Пателя на 23 метра выше установленной в Китае Чжунъюаньской статуи Будды, которая до этого момента считалась самой высокой статуей на Земле, и почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-ЙоркеГлавным автором проекта стал известный индийский скульптор Рам Ванджи СутарВ работах было задействовано более 3000 рабочих. Стоимость строительства составила порядка 430 миллионов долларов.Строительство самого высокого в мире монумента заняло пять лет
Монумент посвящен Сардару Валлабхаи Пателю - национальному герою Индии, борцу за независимость страны от Великобритании, одному из авторов конституции независимой Индии
Индия

Новости

Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19

Кафедральный собор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 7 апреля

Почти три тысячи человек умерли из-за коронавируса в Нью-Йорке

Пандемия коронавируса

За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса

За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса

СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу

СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу

Состояние премьера Великобритании ухудшилось

Состояние премьера Великобритании ухудшилось
Пандемия коронавируса

В США умерли более 10 тыс. пациентов с коронавирусом

Что произошло за день: понедельник, 6 апреля

Канцлер Австрии пообещал начать снимать ограничения с 14 апреля

В семи префектурах Японии будет введен режим ЧП на месяц

В семи префектурах Японии будет введен режим ЧП на месяц
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');