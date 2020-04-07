Лукашенко обвинил нефтяные державы в картельном сговоре

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал максимально снизить зависимость страны от "нефтяных игр крупных держав".

Белорусский лидер, слова которого приводит госагентство "БелТА", заявил, что эти державы "уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят".

"Они уже напрямую начинают говорить и играть на повышение цен на нефть. Налицо картельный сговор", - сказал он.

Лукашенко констатировал, что на поведение этих стране не повлияла и пандемия коронавируса, "поэтому глаза у всех "позеленели", когда почувствовали, что падение доходов".

Пока, по мнению президента, в Белоруссии в направлении снижения зависимости страны сделано недостаточно.

Как сообщил после совещания у президента председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков, концерн сохранит в апреле альтернативный РФ импорт нефти, несмотря на договоренности о поставке из России 2 млн тонн сырья в течение месяца.