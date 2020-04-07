Контакты российских военных с населением в Сирии ограничили из-за пандемии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Военные РФ в Сирии усилили санитарные меры на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил командующий группировкой российских войск в этой стране генерал-полковник Евгений Устинов.

"Введены режимно-ограничительные мероприятия, минимизирован контакт с местным населением, ограничен въезд и выезд транспортных средств, запрещены все мероприятия с массовым привлечением личного состава", - сказал Устинов во вторник на совещании под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Военных РФ в Сирии проверяют на коронавирус помощью тест-систем, в распоряжении врачей в российской группировке 990 таких тестов. Личный состав группировки полностью обеспечен средствами индивидуальной медицинской защиты и термометрии, сообщил Устинов.

Командующий сказал, что к мероприятиям по профилактике коронавируса в группировке привлечены 4 медицинских отряда с возможностью развертывания до 300 коек и формирования 15 врачебно-сестринских бригад.

От войск радиационной, химической и биологической защиты к этим мероприятиям привлечены сводное подразделение специальной обработки и лаборатория диагностики", рассказал генерал-полковник.

На всех объектах группировки войск в Сирии организован усиленный медицинский контроль - проводятся медосмотры, военным не менее 4 раз сутки измеряют температуру с помощью бесконтактных инфракрасных термометров. Ежедневно дезинфицируются объекты жизнедеятельности личного состава и все места общего пользования, также усилен контроль за соблюдением военными личной гигиены.

Устинов также подчеркнул, что среди российских военных и гражданского персонала в Сирии случаев заражения коронавирусом не выявлено.