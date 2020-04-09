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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Свыше 130 медиков в Италии скончались после заражения коронавирусом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Более 130 итальянских медиков, контактировавших с пациентами с коронавирусом, скончались после заражения.

Издание La Repubblica сообщает в четверг со ссылкой на итальянскую ассоциацию медиков, что умерли 103 врача и 28 медсестер.

При этом 80 из них работали на севере Италии, ставшем эпицентром таких заражений в Европе.

В целом, у более чем 13,5 тыс. сотрудников в сфере здравоохранения в Италии выявлено заражение коронавирусом.

По данным сайта Worldometer, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, в Италии выявлено свыше 139 тыс. зараженных коронавирусом, свыше 17,6 тыс. скончались, выздоровели 26,4 тыс. человек.

Италия коронавирус

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