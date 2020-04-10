ЕС утвердил экономические меры для борьбы с последствиями пандемии

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министры финансов Европейского союза договорились о пакете мер на 540 миллиардов евро для борьбы с экономическими последствиями глобальной пандемии, утвердив план по предотвращению рецессии беспрецедентных размеров.

"Сегодня мы договорились о трех сетях безопасности и плане восстановления, чтобы наши экономики могли расти вместе, а не порознь, когда кризис останется позади", - сообщил председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену по итогам состоявшейся в четверг экстренной телеконференции.

Идея обобществления долга ЕС путем выпуска "евробондов" не получила необходимой поддержки, но Италия и еще ряд "южных" стран продолжают отстаивать ее, и она, вероятно, будет обсуждаться на ближайшем саммите ЕС.

"Три сети безопасности" предназначены для работников, предпринимателей и правительств. На схему поддержки работников будет выделено 100 млрд евро, чтобы помочь справиться с безработицей и помочь сохранить рабочие места. Для этого создается временный финансовый инструмент поддержки схемы сокращенного рабочего дня SURE.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поддержит предприятия ЕС кредитами в 200 млрд евро. Приоритет - малым и средним предприятиям.

Краеугольным камнем этого предложения будет использование Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) для предоставления правительствам кредитных линий до 2% их ВВП, т.е. на сумму до 240 млрд евро. Деньги ЕСМ будут предоставляться наиболее пострадавшим странам при условии расходования их на нужды здравоохранения и непосредственно связанные с преодолением эпидемии.

Сентену сказал, что министры постараются ввести в действие фонд ЕСМ для борьбы с последстиями пандемии за два недели.

Совещание также согласилось работать над созданием временного фонда восстановления экономики. Через него будут финансироваться из бюджета ЕС программы, призванные дать толчок экономике. Он должен заработать сразу с началом восстановительного периода. Его размер, порядок финансирования и многие детали остаются нерешенными.

"Некоторые страны хотят выпустить совместные долговые обязательств фонда, другие - нет", - констатировал Сентену оставшееся серьезное разногласие.

Некоторые страны по-прежнему выступают против идеи общего долга или еврооблигаций, где совместные европейские займы гарантировались бы странами союза в целом. Страны Южной Европы настаивали на этом, но страны Северной Европы сопротивляются этому.

"Мы выступаем и будем выступать против евробондов. Мы думаем, что эта концепция не поможет Европе или Нидерландам в долгосрочной перспективе", - написал в твиттере министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, подчеркнув давнюю голландскую неприязнь к еврооблигациям.

Достигнутая в четверг сделка положит конец некоторым опасениям, что блок был неспособен объединиться за общей стратегией, когда это было наиболее необходимо. Однако все это еще должно быть утверждено лидерами стран ЕС уже на следующей неделе.