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США анонсировали заявление о финансировании ВОЗ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что на следующей неделе Вашингтон сделает заявление относительно финансирования Всемирной организации здравоохранения.

"У нас будет объявление относительно ВОЗ на следующей неделе", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Он напомнил, что США выделяют около $500 млн в год на нужды ВОЗ.

"Мы будем говорить об этом (финансировании - ИФ) на следующей неделе. Мы хотим многое сказать", - указал американский лидер.

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В ночь на среду Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом, и потому он обдумывает, в каком объеме ее следует в дальнейшем финансировать.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме. При этом Трамп отметил, что изначально в ВОЗ были не согласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса. "Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ)". Он отметил, что намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

США ВОЗ Дональд Трамп

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