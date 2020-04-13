Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс в понедельник поддержал кандидатуру Джо Байдена во время виртуального мероприятия в рамках кампании бывшего вице-президента, сообщило в понедельник издание The Hill.

"Я прошу всех американцев объединиться в этой кампании, чтобы поддержать вашу (Байдена - ИФ) кандидатуру, которую я поддерживаю, чтобы обеспечить нашу победу", - заявил Санерс.

Сандерс вышел из президентской гонки на прошлой неделе.