В Европе из-за коронавируса начались проблемы со сбором урожая

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Фермеры в странах Европы столкнулись с нехваткой сезонной рабочей силы из-за эпидемии коронавируса, сообщают западные СМИ.

Так, в Испании некому собирать клубнику, сообщает Deutsche Welle. Из-за объявленных на фоне коронавируса ограничительных мер в Испанию не смогли добраться сезонные работники из Марокко, приезжавшие туда каждый год. Кроме того, к себе на родину вернулись работники из стран Восточной Европы.

В провинции Уэльва, которая производит 97% испанской клубники, не хватает 25 тыс. работников.

Не хватает сезонных работников из других стран и на полях в Германии. Так, по данным Deutsche Welle, стране нужно еще 300 тыс. человек для работы на фермах.

Германия ослабила ограничения на пересечение границ, из-за чего в страну отправились граждане Румынии, сообщает издание euobserver. Так, 9 апреля в аэропорте Клуж-Напока на северо-западе Румынии собралось около 2 тыс. сезонных работников, желающих вылететь в Германию.

В Италии созрела спаржа и клубника, но ограничительные меры также не дают работникам-мигрантам попасть в страну, сообщает издание Politico. Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны Тереза Белланова предложила дать разрешение на работу мигрантам без необходимых для этого документов, чтобы решить проблему с урожаем.

На прошлой неделе Европейский парламентский исследовательский центр предупредил, что из-за нехватки работников-мигрантов, в европейский супермаркетах могут вырасти цены, в частности, на свежие продукты.

Издание Foreign Policy отмечает, что коронавирус угрожает нарушить глобальные цепочки поставок продовольствия.

Производство основных зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и соевые бобы, в меньшей степени пострадали от ограничительных мер, поскольку их сбор в основном механизирован, отмечает Foreign Policy. Проблемы в основном возникают с овощами и фруктами: они быстро портятся, а для их сбора и упаковки нужны люди.

Большую часть продовольствия перевозят по морю. Из-за закрытия границ коммерческие суда не могут свободно заходить в порты или брать новых членов экипажа, что также негативно сказывается на поставках продовольствия.

Потребители уже ощущают на себе перебои с поставками, сообщает издание. Так, цены на пшеницу в мире выросли на 8%, а на рис - на 25%. Больше всего из-за сложившейся сильнее всего пострадают страны с бедным населением, а также страны, которые чаще импортируют продовольствие, а не экспортируют его, замечает Foreign Policy.