Дума разрешила иностранцам неоднократно просить о переоформлении патента

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о праве иностранцев, прибывших в Россию в безвизовом порядке, неоднократно подавать заявление о переоформлении трудового патента, не покидая Россию.

Сейчас иностранец по закону имеет право получить трудовой патент на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления. То есть, он может работать в России, не покидая ее, максимум в течение двух лет.

Закрытие границ из-за коронавируса привела к правовому коллапсу, когда мигранты, которым было нужно вернуться на родину, чтобы получить право оформить новый патент, не смогли уехать. При этом права продолжать работать в России у них нет.

Законопроект подготовил и внес в палату председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

17 апреля МВД России сообщило, что миграционные подразделения ведомства перешли на гибкий режим работы из-за роста обращений за их услугами. График поменяли, чтобы не допустить очередей и скопления людей, особенно по утрам. Людям предлагается предварительно записываться на прием через портал госуслуг, консультироваться по телефону, им также обещают решать многие проблемы дистанционно.

В середине марта в МВД решили продлить иностранцам сроки временного пребывания в России из-за коронавируса. Для оформления этого иностранцы могут подать заявление в произвольной форме в ближайшие к месту нахождения территориальный орган МВД.