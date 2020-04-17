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Настоятель украинской лавры, где заподозрили вспышку COVID-19, отказался сотрудничать с врачами

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Почаевской лавре в Тернопольской области Украины подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований, сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре Почаевской лавры, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас "положительный" (по результату теста на COVID-19 - ИФ), и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - сказала она на заседании оперативного штаба области.

Также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.

"Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло", - сообщила Чайчук.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся... обследования, будет достаточно крупная вспышка", - подчеркнула она.

Кроме того, по данным консула Молдавии, у восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

По состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области подтверждены 353 случая COVID-19, 25 человек выздоровели).

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