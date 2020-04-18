Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия гуманитарной помощи из Узбекистана - медицинские маски - прибыла в Москву, сообщили "Интерфаксу" в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Груз - медицинские маски - направлен правительством Узбекистана в рамках борьбы с распространением коронавируса. Всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено 5 млн медицинских масок, а также медицинская марля.

Оверчук сообщил, что "полученные медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией".

По данным Минздрава Узбекистана, в настоящее время на карантине находятся более 92 тыс. человек, подвержены 1469 случаев коронавируса, выздоровело 194 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода. Все ограничительные меры, действующие из-за распространения COVID-19 до 20 апреля, продлены до 10 мая.