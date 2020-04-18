Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 18.04В России 36 793+4 785В мире 2 240 191+87 544

Узбекистан прислал в Россию партию медицинских масок

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия гуманитарной помощи из Узбекистана - медицинские маски - прибыла в Москву, сообщили "Интерфаксу" в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Груз - медицинские маски - направлен правительством Узбекистана в рамках борьбы с распространением коронавируса. Всего в Россию от узбекистанских партнеров будет поставлено 5 млн медицинских масок, а также медицинская марля.

Оверчук сообщил, что "полученные медицинские изделия будут направлены в первую очередь тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией".

По данным Минздрава Узбекистана, в настоящее время на карантине находятся более 92 тыс. человек, подвержены 1469 случаев коронавируса, выздоровело 194 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода. Все ограничительные меры, действующие из-за распространения COVID-19 до 20 апреля, продлены до 10 мая.

Узбекистан

Новости

Эксперты оценили точность тестов на коронавирус в 70%

Ученые попытались объяснить положительные тесты вылечившихся от COVID-19

Ученые попытались объяснить положительные тесты вылечившихся от COVID-19

Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма от пожаров

Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма от пожаров

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко по российским тестам на COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,24 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 18 апреля

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс.

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР

Трамп заявил о лидерстве Китая по числу летальных исходов от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');