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Трамп готов поставить аппараты ИВЛ Ирану

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Если Ирану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то США готовы их предоставить, заявил президент Дональд Трамп.

"Я им (Ирану - ИФ) предложил помощь, если она потребуется. Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов. У нас запасы аппаратов", – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел (к власти - ИФ). Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой", – добавил президент США.

По состоянию на 03:00 воскресенья по московскому времени в Иране зафиксировано более 80 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19 при пяти тысячах смертей.

На этой неделе Трамп уже обещал поставить аппараты ИВЛ России, если появится такая необходимость.

США Иран Дональд Трамп коронавирус COVID-19

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