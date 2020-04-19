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За сутки в материковом Китае выявлено 16 новых случаев COVID-19

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, девять - у людей, прибывших из-за рубежа, семь - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - шесть, Гуандун - один), говорится на сайте Госкомздрава КНР.

При этом не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с COVID-19.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 735 случаев заболевания, из них 1 тыс. 575 - ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 041 человек, состояние 85 больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 466 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 023 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 398 (шесть случаев смерти).

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