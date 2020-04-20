Саакашвили пообещал Грузии деньги в обмен на приостановку его уголовных дел

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили просит грузинское правительство до осени приостановить возбужденные против него уголовные дела и предоставить ему официальный статус представителя страны.

Взамен Саакашвили обещает организацию зарубежной помощи Грузии в размере $5,5 млрд для устранения ущерба, нанесенного грузинской экономике коронавирусом.

"Дайте мне временный статус официального представителя Грузии только по вопросу привлечения зарубежной помощи, и я даю гарантию, что привезу $5,5 млрд. Привезу такую помощь, чтобы спасти экономику Грузии", - заявил бывший грузинский президент в видеообращении в социсетях.

Инициативу экс-президента представители грузинского правительства пока не комментируют. Ранее инициативу Саакашвили бесплатно вернуть в Грузию несколько тысяч грузин, находящихся в разных странах, премьер-министр Георгий Гахария назвал популизмом.

"Если кто-то хочет помочь нашим соотечественникам вернуться на родину, пусть перечислит деньги в наш фонд борьбы с коронавирусом. Пустые популистские обещания нам не нужны", - сказал Гахария.