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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:50Заразились
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В Италии впервые с начала пандемии коронавируса снизилось число зараженных

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось число тех, кто болеет COVID-19, сообщают в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

Сейчас коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек - на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителя Италии, что на 62 человека меньше, чем днем ранее.

В общей сложности в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет сейчас, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2 256.

Умерли в общей сложности 24 114 заболевших, за сутки - 454 человека. Выздоровели 48 877 человек, за сутки - 1822 человека.

Опустевшая Италия

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Италия коронавирус

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