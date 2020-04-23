Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тысяч

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Италии от последствий заражения коронавирусом COVID-19 скончались 25 085 человек, сообщили итальянские власти.

За истекшие стуки число летальных исходов выросло на 437. Общее число случаев заражения превысило 187 тыс.

Италия количеству смертей от коронавируса занимает первое место в Европе и второе в мире после США.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие две недели обстановка с распространением инфекции в стране в значительной степени стабилизируется, уже три дня подряд там наблюдается сокращение числа вновь инфицированных. В связи с этим правительство не исключает, что может постепенно перейти к восстановлению экономической деятельности с 4 мая.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте накануне допустил, что с 4 мая будет возобновлена работа в промышленности и строительстве, сообщило итальянское информагентство Ansa.