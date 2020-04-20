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В Турции ввели комендантский час на четыре дня для борьбы с COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в 31 провинции страны на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса, пишут в понедельник турецкие СМИ.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан", - объяснил лидер Турции, где с 24 апреля по 24 мая проходит священный для мусульман месяц поста.

В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения COVID-19, таким образом, общее число инфицированных превысило 90 тыс. человек. 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 заболевших вылечились.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

Турция коронавирус Реджеп Тайип Эрдоган

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