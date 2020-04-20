В Чили начнут выдавать специальные свидетельства выздоровевшим от COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чили запустили программу по выдаче сертификатов выздоровевшим от коронавируса, сообщает телеканал CNN.

Так называемые "карточки Covid" в Чили будут выдавать в электронном виде. Их получат те, кто сдал положительный тест на коронавирус, и после двухнедельного карантина больше не демонстрирует признаки заболевания.

В Чили зафиксировано 10,5 тыс. случаев коронавируса, от последствий заражения скончались 139 человек.