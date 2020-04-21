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Штат Джорджия начнет частично экономическую деятельность

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Начинать отмену ограничений на экономическую деятельность, введенных в связи с распространением коронавируса, губернатор штата Джорджия республиканец Брайан Кемп планирует уже на нынешней неделе.

Он заявил, что важно дать возможность предприятиям, которые были закрыты, получить некоторый доход, отметив, что некоторые ограничения все же будут оставлены в силе.

"Я думаю, что это правильный подход в нужное время. Мы не просто возвращаем ключи владельцам бизнеса. Мы говорим о людях, у которых правительство закрыло бизнес", - цитируют Кемпа местные СМИ.

В планах властей штата открыть спортзалы, парикмахерские, боулинги и тату-салоны, если владельцы будут соблюдать строгие требования гигиенического характера и социального дистанцирования.

С понедельника могут возобновить продажу билетов кинотеатры. Рестораны, работа которых ограничена заказами на вынос, могут вернуться к нормальной работе с соблюдением определенных мер предосторожности.

В то же время сохранится запрет на работу баров, ночных клубов и концертных площадок.

Действия Кемпа совпадают с первой фазой выдвинутого президентом США Дональдом Трампом на минувшей неделе плана "открытия Америки". Он предусматривает 14-дневное снижение числа случаев COVID-19. В Джорджии в понедельник спад наблюдался шестой день подряд.

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