В школы Белоруссии после "коронавирусных" каникул вернулись 30-40% учеников

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В белорусские школы после удлиненных из-за коронавируса каникул в первый день четвертой четверти вернулись около 30-40% учащихся, сообщили в министерстве образования республики.

Как заявила пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая, которую цитирует госагентство БелТА, в ведомстве ожидали таких показателей. "В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше", - отметила она.

Она уточнила, что особый акцент в учебных учреждениях сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

"Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе - сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования. Родители и педагоги должны контролировать, как выполняются эти требования", - рассказала она.

В то же время Высоцкая отметила, что масочный режим в белорусских школах не введен. "Использование масок в школе носит рекомендательный характер", - отметила пресс-секретарь.

Представитель Минобра подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу. Данные рекомендации относятся как к учащимся, так и к педагогам. Последним рекомендовано отправлять домой детей с признаками ОРВИ.

Если родители решили оставить ребенка дома, то они имеют право получить домашнее задание, выполняют его дома и находятся на связи с учителями. "Как это будет происходить, учреждения образования решают сами. Кроме того, учащиеся получают консультации педагогов и могут приходить в школу в шестой школьный день", - добавила она.

Пресс-секретарь напомнила, что скорректировано календарно-тематическое планирование учебного процесса с учетом продленных каникул. "Четвертая четверть завершится 30 мая. Итоговые отметки выставят по результатам четырех четвертей", - резюмировала она.

Весенние школьные каникулы в школах Белоруссии, которые начались 30 марта, уже дважды продлевались из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу, 17 апреля, Минобр решил возобновить учебы в школах с 20 апреля.