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В Ирландии до конца августа запретили крупные массовые мероприятия

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на крупные массовые мероприятия продлили в Ирландии до конца августа в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщают европейские СМИ.

Подобные ограничения будут действовать в отношении мероприятий, на которых численность участников превышает 5 тыс. человек.

Остальные ограничительные меры, как планируется, будут оставаться в силе до 5 мая. Речь идет о, в частности, о закрытии ресторанов, театров, клубов, спортзалов, парикмахерских и библиотек.

С начала вспышки коронавируса в Ирландии зарегистрировано 15,6 тыс. случаев заболевания. Почти 700 человек скончались.

Ирландия

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