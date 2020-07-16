Открытие пабов в Ирландии отложили до 10 августа

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин подтвердил, что открытие пабов в Ирландии откладывается до 10 августа, пишет The Guardian.

"Это правильное решение - нажать на кнопку паузы. Это очень разочаровывает, в частности, владельцев пабов... Одна вещь не изменилась, этот вирус не изменился. Неизбирательный в своей жестокости и неумолимый как никогда в своем распространении ", - прокомментировал принятое решение Микал Мартин.

Кроме того, планы правительства увеличить допустимое число людей, которые могут собираться в одном месте, также будут реализованы позже.

Исполняющий обязанности главного врача Ирландии, доктор Ронан Глинн подчеркнул важность принятого решения.

"Это пауза. По сравнению со многими странами мира мы все еще находимся в хорошем положении. Задача состоит в том, чтобы сохранить это хорошее положение и обеспечить, чтобы хорошая работа в течение многих месяцев не была потеряна", - объяснил врач.

По состоянию на 15 июля коронавирусом в Ирландии заразились по меньшей мере 25,5 тыс. человек. Вследствие заражения COVID-19 умерли 1748 человек, более 23,3 тыс. пациентов вылечились. Жителей Ирландии обязали носить маски в магазинах и других общественных местах.