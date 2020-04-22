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Помпео призвал ООН проверить законность запуска Ираном военного спутника

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU -Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в ООН должны оценить соответствие недавнего запуска Ираном спутника его обязательствам в рамках резолюции СБ ООН.

"Каждая страна имеет право обратиться в ООН для оценки того, соответствовал ли этот пуск резолюции СБ ООН", - сказал Помпео на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что Иран должен быть привлечен к ответственности за действия Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), который, как указал Помпео, является "военной организацией, признанной террористической (в США - ИФ)".

Госсекретарь США также добавил, что осуществленный в ночь на среду запуск противоречит неоднократным заявлениям Тегерана о том, что его ракетная программа не преследует военные цели.

Ранее КСИР проинформировал на своем сайте об успешном запуске первого военного спутника. Спутник под названием "Нур" (перс. "Свет") выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

США ООН Иран Майк Помпео

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